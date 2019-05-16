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Пять соглашений о сотрудничестве подписаны на экономическом форуме в Витебске

Регионы 16.05.2019 | 16:56
На форуме
На форуме

16 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пять документов о сотрудничестве подписаны сегодня на VIII Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества Витебский облисполком и правительство Саратовской области (Россия) подписали дорожную карту о торгово-экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2019-2021 годы, соглашение о сотрудничестве скрепили подписями руководители органов власти Чугуева (Украина) и Витебского райисполкома, протоколом о намерениях по установлению дружеских отношений - китайский город Фучжоу и Полоцкий райисполком. Меморандум о взаимопонимании подписали Витебский государственный университет имени П.М. Машерова и Открытый университет Аллама Икбал (Пакистан). Партнерским соглашением о взаимном сотрудничестве подтвердили свои намерения тесно взаимодействовать тульский Фонд развития международных деловых связей "Аккорд" и Витебский областной центр маркетинга.

Традиционно на форуме состоялась церемония чествования талантливых молодых ученых, специалистов, научных работников, реализующих разработку и внедрение инновационных программ, а также предприятий, активно внедряющих инновационные технологии в производственный процесс.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев с лауреатами премии Витебского облисполкома - талантливыми молодыми учеными и специалистами
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев с лауреатами премии Витебского облисполкома - талантливыми молодыми учеными и специалистами

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Участие в VIII Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске принимают 85 делегаций из 22 стран. Двухдневная программа форума включает подписание договоров о сотрудничестве районов области с зарубежными регионами, работу выставочных экспозиций, демонстрационных площадок, проведение биржи деловых контактов, молодежного конкурса профессиональной подготовки и квалификации WorldSkills, конференции "Роль системы образования в инновационных разработках". Запланировано посещение предприятий и объектов региона участниками форума. Впервые на форуме организована работа зарубежного павильона товаров, услуг и проектов, где зарубежные регионы-партнеры презентуют лучшие компании и их разработки. Отдельно представлена пищевая продукция предприятий Витебской области, пользующаяся неизменным спросом за рубежом.-0-

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Витебск, сотрудничество, форумы
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