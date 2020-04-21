Пятая часть введенного в I квартале жилья в Минске построена для нуждающихся

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - марте 2020 года в Минске введено в эксплуатацию 175,5 тыс. кв.м общей площади жилья. Такие данные приводит Главное статистическое управление города, сообщает БЕЛТА.

Организации всех форм собственности построили 2,8 тыс. новых квартир.

В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 35,8 тыс. кв.м, или 20,4% от общего количества. Из них с использованием государственной поддержки построено 30,8 тыс. кв.м.

Для многодетных семей введено 16,4 тыс. кв.м общей площади жилья.-0-