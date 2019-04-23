"Пламя мира" II Европейских игр прибудет в Барановичи в День города

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 17-18 мая отметят праздник города, мероприятия которого приурочат к II Европейским играм и 75-летию освобождения Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Наталья Михальчик.

Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" прибудет в Барановичи утром 17 мая. Жители города встретят его на площади Ленина, затем факелоносцы пронесут по знаковым для города местам. В частности, "Пламя мира" побывает в музее железнодорожной техники, Барановичском государственном университете, ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".

"Не можем обойти вниманием такое знаковое для страны событие, поэтому один из акцентов праздника в этом году - спорт. В нашем городе он динамично развивается. Многие атлеты заявили о себе на республиканской и международной аренах", - отметила Наталья Михальчик. Помимо Барановичей, эстафета пройдет еще по пяти городам области. Огонь II Европейских игр встретят также в Бресте, Пинске, Микашевичах, Коссово и Каменце.

Торжественное открытие праздника города "Барановичская весна" состоится вечером 17 мая. В церемонии ожидается участие гостей из городов-побратимов, состоится награждение лауреатов премии "Человек года". "Программа еще верстается. Будет много сюрпризов, интересных мероприятий. Предусмотрена большая культурная программа, выступления звезд эстрады, салют. Секретов пока раскрывать не будем", - добавила собеседница.

Барановичи в этом году отметят 148-ю годовщину со дня своего основания. Возникновение города связано со строительством Московско-Брестской железной дороги. Одна из ее станций, введенная в эксплуатацию в ноябре 1871 года, получила название расположенной неподалеку деревни.-0-