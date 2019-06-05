"Пламя мира" II Европейских игр встретили в Гомеле

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На площадке у Ледового дворца свыше тысячи гомельчан и гостей региона приветствовали участников эстафеты "Пламя мира" II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Участников приветствовал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Он поздравил присутствующих с ярким событием и пожелал эстафете огня II Европейских игр доброго пути по улицам города над Сожем.

Факел от доставленной лампады зажгли градоначальник вместе с председателем Белорусской федерации альпинизма, заслуженным тренером Беларуси, который совершил восхождения на Эльбрус, Белуху, пик Ленина, пик Боливара, Нанга-Парбат, Александром Годлевским. Шествие огня по городу в ретромобиле продолжил каноист, первый в истории белорусского спорта олимпийский чемпион 1960 года, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР, заслуженный деятель физической культуры и спорта БССР Леонид Гейштор. Он не скрывал волнения - ответственность символичного для него момента обязывает. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме он завоевал золотую медаль. А памятное фото из итальянской столицы, где был зажжен огонь II Европейских игр, хранит много десятилетий.

Также Леонид Гейштор пожелал гомельчанам здоровья и счастья. По его мнению, главное, чтобы дети занимались в спортивных секциях, были увлечены физической культурой - это важный воспитательный момент. "Спортсменам - крепкого здоровья, настроения и выступить лучше, чем в Баку на I Европейских играх. А нашим гребцам - легкой воды под килем. Они никогда не подводили", - подчеркнул он.

Рад встрече с родным городом и известный актер театра и кино, театральный режиссер Павел Харланчук-Южаков, ведь почетная миссия ему доверена в месте, где он родился. Он пожелал спортсменам достойно представить республику на мультиспортивном состязании. "Важно, чтобы они превзошли свои личные рекорды: пробежали быстрее, чем могут, нырнули глубже, чем могут. Сделали невозможное", - сказал он, добавив, что спорт - возможность человека показать свою силу и физические возможности.

В последующем факел "Пламени мира" перейдет к заслуженному мастеру спорта СССР, серебряному призеру Олимпийских игр (1992), чемпиону мира по вольной борьбе, заслуженному тренеру Беларуси Сергею Смалю, руководителю международного форума моды Belarus Fashion Week и агентства "Открытый подиум" Янине Гончаровой. Всего более 40 хранителей "Пламени мира" пронесут его по Гомельской области.

Маршрут главного символа европейского мультиспортивного соревнования проходит по знаковым местам областного центра. Передавая факел из рук в руки, хранители "Пламени мира" посетили самое сладкое предприятие - фабрику "Спартак". Умелые кондитеры изготовили и вручили гостям шоколадную копию факела в натуральную величину.

Много интересных событий готовят в регионе по маршруту эстафеты огня II Европейских игр. Символ состязания пронесут по знаковым местам и достопримечательностям. Караван пройдет через Гомель, Жлобин, национальный парк "Припятский", Туров, Мозырь. Затем символ отправится в Минскую область.

Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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