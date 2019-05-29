"Пламя мира" в Могилевской области совершит сафари по зоосаду

29 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Эстафета "Пламя мира" прибудет в Могилев 30 мая. Символ предстоящих II Европейских игр область встретит в мемориальном комплексе "Буйничское поле", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Факел пронесут по областному центру дважды: программа делится на утреннюю и вечернюю. В 13.30 его встретят в "Буйничском поле", а затем эстафета отправится в зоосад, где совершит сафари по железной дороге до пристани на Днепре, откуда на пароходе огонь привезут в Могилев. В маршрут включены два крупных промышленных предприятия: "Могилевлифтмаш" и "Моготекс".

Вторая часть программы начнется в 20.30 на площадке у лестничного марша возле каскадного фонтана в Подникольском парке в Могилеве. Факелоносцы пронесут пламя по улице Пионерской до кинотеатра "Родина". У площади Звездочета огонь будет ждать карета. В ней главный символ II Европейских игр проедет по улице Ленинской к площади Славы, где состоится концерт с участием звезд белорусской эстрады. Финалом этого дня эстафеты станет праздничный фейерверк.

После Могилева "Пламя мира" отправится в Шклов, чтобы доставить огонь к городской ратуше, Ледовой арене и в агрогородок Александрия. В Горках запланировано посещение молодежного культурно-развлекательного центра "Амфитеатр", ботанического сада, Белорусской сельхозакадемии и центральной площади, где пройдет тематический флешмоб.

Факел побывает на Голубой кринице в Славгородском районе, памятнике природы республиканского значения, а также мемориале воинской славы "Лудчицкая высота" в Быхове и Чигиринском водохранилище. Финальным пунктом в маршруте эстафеты по Могилевской области станет Бобруйск и Бобруйский район. Здесь символ II Европейских игр пробудет два дня. 3 июня после торжественной части на площади Ленина его пронесут по улицам города до "Бобруйск-Арены", а 4 июня факелоносцы посетят ОАО "Красный пищевик", "Белшина" и СПК "Гигант" в агрогородке Большие Бортники.

Эстафета уже прошла Брестскую, Гродненскую и Витебскую области, после Могилевской огонь II Европейских игр примет Гомельская область.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-