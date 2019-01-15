План "Погода" введен ГАИ в Гродно и некоторых районах области

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. План "Погода" введен в Гродно и некоторых районах области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно, Гродненском, Свислочском и Берестовицком районах сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Контролируется обстановка на дороге, при необходимости инспекторы готовы оказать помощь.

В регионе с вечера 14 января ухудшились погодные условия. Вечером на некоторых участках дорогах было скользко, с утра 15 января обстановку осложнил снегопад.

"Ситуация не критическая. Однако количество аварий возросло. Например, за 14 января на территории Гродно и Гродненского района зафиксировано 38 ДТП, которые оформляли сотрудники ГАИ", - отметили в Госавтоинспекции региона.

Сообщения об авариях приходят и утром 15 декабря. Как рассказали очевидцы, рядом с автовокзалом в Гродно столкнулись легковушка и автомобиль скорой помощи, который перевозил роженицу. К счастью, в аварии никто не пострадал, женщину доставили к медикам на другом автомобиле. Все обстоятельства выясняются.

Водителям и пешеходам нужно быть внимательными на дорогах и не препятствовать работе снегоуборочной техники. В Гродненском автобусном парке просят пассажиров с пониманием отнестись к опозданию общественного транспорта: погодные условия внесли коррективы в движение автобусов.-0-