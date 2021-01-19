Планируемую к сносу баню в Столинском районе продали на торгах

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе продали баню, которую в прошлом году планировали под снос, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета "Брестоблимущество" Дмитрий Булыга.

Электронные торги состоялись сегодня на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Кирпичное здание бани 1971 года постройки в деревне Нижний Теребежов предлагалось за одну базовую величину (с 1 января 1 БВ равна Br29). Впервые объект был выставлен на продажу в 2017 году. За это время состоялось 11 аукционов. Собственник недвижимого имущества - Столинское ЖКХ - в прошлом году даже планировал снести здание.

Объект удалось продать с 12-го раза. За начальную цену, увеличенную на 5%, лот приобрел местный предприниматель, который стал единственным покупателем. По неподтвержденной информации, новый собственник намерен использовать баню по назначению, но уже как объект агроэкотуризма. Земельный участок, на котором расположено здание, находится на территории памятника природы районного значения "Парк Нижне-Теребежовский".

За прошлый год в Брестской области с аукционов продали 17 бань, расположенных в 10 районах. Наиболее массово подобного рода объекты выставляют собственники в Кобринском, Барановичском, Столинском районах.

"Брестская область лидирует среди регионов по темпам вовлечения неиспользуемой коммунальной собственности в хозяйственный оборот. За прошлый год из 129 объектов вовлечено в хозоборот 89, или 69% от планируемого. В том числе продано 78 сооружений, или 66% к плану. Это лучшие показатели среди областей", - отметил Дмитрий Булыга.

"Брестоблимущество" традиционно организует аукционные торги по вторникам и пятницам. Следующие пройдут 26 января на электронной площадке БУТБ. На них впервые выставлена заправочная КУПСП "Брестжилстрой" в Ганцевичах, а также за одну базовую величину - здание бани в деревне Радеж Малоритского района.-0-