Плательщики Минской области за 2020 год пополнили бюджет на Br3511,9 млн

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. От плательщиков Минской области за 2020 год в консолидированный бюджет поступило Br3511,9 млн, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

"По оперативным данным в бюджет региона за минувший год поступило Br3511,9 млн, в том числе в республиканский бюджет - Br583,9 млн, в местные бюджеты - Br2928,0 млн", - уточнил заместитель начальника инспекции Юрий Коновалов.

Наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - Br1088,8 млн, или 31% в доходах консолидированного бюджета. Также заметен вклад экологического налога (включая налог за добычу) - Br666,9 млн, или 19%, и налога на прибыль - Br398,3 млн, или 11,3%.

Доля налога на добавленную стоимость - 6,6% (Br233 млн), акцизов - 4,2% (Br146,8 млн), налога при упрощенной системе налогообложения - 3,6% (Br125,1 млн).

В 2019 году в консолидированный бюджет региона от плательщиков поступило Br3896,3 млн.-0-