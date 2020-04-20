Платежи частного сектора в бюджет Минской области в I квартале выросли почти на 16%

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платежи субъектов хозяйствования негосударственного сектора экономики в бюджет Минской области в первом квартале выросли на 15,9%. Об этом БЕЛТА сообщили в ИМНС по столичному региону.

Доля негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила почти 62% - за первый квартал уплачено в бюджет Br455,5 млн, из них организациями - около Br431 млн (95%), индивидуальными предпринимателями - Br25 млн (5%). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления этих субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 15,9%, или почти на Br36 млн.

В среднем от одной частной организации за квартал поступило около Br13 тыс., от одного ИП - Br600.

Упрощенную систему налогообложения предпочли примерно 11,5 тыс. организаций и более 30 тыс. индивидуальных предпринимателей. Эти плательщики за январь-март текущего года уплатили в бюджет Br60 млн, в том числе организации - почти Br44 млн, ИП - свыше Br16 млн.

Всего в первом квартале текущего года в консолидированный бюджет Минской области поступило почти Br739 млн налогов и неналоговых платежей. В том числе в республиканский бюджет - более Br117 млн, в местные бюджеты - свыше Br621 млн.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы отмечены по подоходному налогу - около Br246 млн (33% в доходах консолидированного бюджета), чуть меньшая сумма уплаченного экологического налога (включая налог за добычу) - это почти Br232 млн (более 31%). Налогов на добавленную стоимость уплачено на сумму свыше Br82 млн (11%), по акцизам - почти Br35 млн (чуть менее 5%), налогов при упрощенной системе налогообложения - Br33 млн (4,4%).-0-