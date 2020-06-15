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15 июня 2020, 16:12

Платные тесты на антитела к COVID-19 начали делать в Могилеве

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15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Экспресс-тесты на антитела к COVID-19 на платной основе можно сделать в Центральной поликлинике Могилева, сообщила БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович.

"Лабораторные исследования мы начали делать с прошлого четверга. За два дня на анализ пришли более 100 человек, - отметила Алла Ляхович. - Сейчас это очень востребованное исследование. Для обслуживания людей выделили отдельную кассу и лаборатории, стараемся максимально разводить потоки и соблюдать все необходимые меры профилактики".

Как пояснила Алла Ляхович, чувствительность тестов, которые используют в поликлинике, очень высокая - до 98%. Их производят на китайском заводе, лицензия на тесты выдана в Нидерландах.

Для того чтобы пройти исследование, нужно написать заявление, заполнить договор на оказание услуг, предъявить паспорт и подтверждение оплаты процедуры. Кровь можно сдать в будние дни с 8.00 до 12.00.

"Кровь для анализа берут из вены. Сдавать ее необходимо натощак или не ранее двух часов после еды, - рассказала Алла Ляхович. - Сдать кровь могут как граждане Беларуси, так и иностранцы. Для белорусов стоимость процедуры составит Br25,73, для иностранных граждан - Br100,2. Получить результат анализа можно по предъявлении паспорта и чека с 14.00 до 16.00 в том же кабинете, где брали кровь. Результат, по желанию пациента, может быть переведен на английский язык".

Сейчас в Могилеве такие исследования проводятся только в Центральной поликлинике. Однако специалисты утверждают, что до конца недели сделать тесты на антитела можно будет в любой поликлинике города.

"Мы были первыми и пока продолжаем работать в тестовом режиме. Сейчас поток людей достаточно большой: кто-то приходит из любопытства, кому-то необходимо проводить исследования крови из-за работы или предположительных поездок за границу. На этой неделе у всех учреждений здравоохранения появится возможность закупить экспресс-тесты и проводить их в своих лабораториях", - отметила заместитель главврача.

Она пояснила, что человеку, который планирует выезд за границу, нужно уточнять, какие исследования нужны для "пропуска": для отдельных стран хватает экспресс-теста, а в некоторых случаях требуют ПЦР-анализ.

"Для каждого периода заболевания проводится свое исследование. Например, человек мог бессимптомно переболеть коронавирусом - исследование слизистой не выявит наличия вируса в организме. А антитела в крови могут сохраняться почти месяц", - рассказала Алла Ляхович.

Бесплатные экспресс-тесты на антитела по-прежнему делают только по медицинским показателям в поликлиниках по месту жительства.-0-

Фото Олега Фойницкого

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