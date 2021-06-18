18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городские пляжи в Минске планируют оснастить камерами видеонаблюдения. Такое предложение прозвучало сегодня от председателя МГО ОСВОД Дмитрия Стаселько во время заседания рабочей группы по содержанию и благоустройству территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложение об оснащении столичных пляжей камерами видеонаблюдения было адресовано РУП "Белтелеком".

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович поддержал идею. "Оснащение пляжных зон подобным оборудованием позволит людям чувствовать себя в безопасности, это может стать профилактикой правонарушений", - сказал он.

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