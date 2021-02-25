Площадь борщевика Сосновского в Гомельской области за три года сократилась на 60%

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Площадь произрастания борщевика Сосновского в Гомельской области уменьшена на 60% за 2018-2020 годы, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузьменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 2018-2020 годы площадь произрастания борщевика в регионе уменьшена на 60% и составляет чуть менее 38,5 га. Полностью уничтожили популяции борщевика в Калинковичском, Петриковском, Ельском и Светлогорском районах", - рассказал Алексей Кузьменко.

По его словам, хорошие результаты при уничтожении борщевика показали подразделения районных отделов МЧС (Рогачевского, Кормянского, Жлобинского), которые использовали эффективные гербициды.

За минувший год в регионе полностью ликвидировали 63 популяции борщевика на площади более 19 га.

В то же время Алексей Кузьменко назвал недостаточными меры по предотвращению распространения золотарника. Он считает, что нет должной мотивации землепользователей. Однако золотарники представляют значительную опасность для биологического разнообразия, непригодны в пищу скоту, ухудшают качество земель, напомнил руководитель комитета.

В этом году для уничтожения инвазивных растений в бюджете предусмотрено почти Br46 тыс. Председатель комитета обратил внимание: необходимо снести неиспользуемые сельхозобъекты, которые являются очагами распространения борщевика Сосновского, в Кормянском и Рогачевском районах.

"Вовлечение освободившихся от борщевика и золотарника земель в хозоборот - наиболее эффективный способ избавиться от вредоносных растений", - заключил он.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: тема должна быть под пристальным контролем руководителей территорий.-0-