Площадь борщевика Сосновского в Минске с 2011 года сократилась почти в 9 раз

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске площадь борщевика Сосновского с 2011 года сократилась почти в 9 раз - с 242 га до 28 га. Об этом сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"На территории Минска ежегодно проводятся мероприятия по уничтожению инвазивных видов растений. Активно работа ведется с 2011 года. За этот период площадь борщевика существенно сократилась - с 242 до 28 га", - сказал Степан Дубницкий.
По-прежнему наиболее инвазированными остаются Заводской район (13 га), Ленинский (7 га), Октябрьский (5 га) - на их долю приходится 95% от общей площади произрастания таких растений в городе.
В планах на 2020 год - полностью ликвидировать все малые популяции борщевика Сосновского во всех административных районах. Также поставлена задача полностью уничтожить его на территории Первомайского, Фрунзенского и Центрального районов. На эти мероприятия из бюджета Минска выделено более Br90 тыс.
"Принимаемые меры имеют положительный результат. Необходимо продолжить регулярную систематическую работу для достижения цели - полного уничтожения борщевика Сосновского в кратчайшие сроки", - заключил Степан Дубницкий.-0-