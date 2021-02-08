Площадь особо охраняемых территорий в Брестской области в 2020 году увеличилась на 1,2 тыс. га

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2020 году площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) увеличилась на 1235 га, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ООПТ сейчас занимают 15% территории юго-западного региона. В частности, в прошлом году приняты решения о преобразовании заказников местного значения "Дивин - Великий Лес" и "Бобровина" в Кобринском районе, объявлении и преобразовании памятника природы местного значения "Цыганский альпинарий" в Ляховичском районе. Такие же изменения коснулись и пяти памятников природы в Ганцевичском районе. Речь идет о "Круговичском валуне", "Круговичском репере", "Начевской аллее", "Раздяловичских островах Черемушно" и "Соснах Веймутова".

В Брестской области под охраной находятся 556 мест обитания 74 видов диких животных и 491 место произрастания 58 видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу.

В городах и селах региона в минувшем году высадили 78 тыс. деревьев и 30 тыс. кустарников. В том числе благодаря участию жителей области в экологических акциях площадь озелененных территорий увеличилась на 126 га.

Помимо этого в области завершили разработку проектов водоохранных зон и прибрежных полос для всех городов и районов. "Для обеспечения нормативного качества сбрасываемых в водоемы сточных вод продолжается реконструкция очистных сооружений в Барановичах, Березе, Бресте, Жабинке, Лунинце и Пинске. Разработана проектно-сметная документация на модернизацию очистных в Дрогичине, Иваново и Ляховичах", - отметили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-