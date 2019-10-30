Площадки под елочные базары в Минске будут сдаваться в аренду через аукцион

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадки для проведения елочных базаров в каждом из районов Минска в этом году будут сдаваться в аренду через аукцион. Подавать документы для участия в торгах юридические лица и индивидуальные предприниматели могут с 31 октября. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко.

"Единого подхода к размещению площадок под елочные базары до этого в Минске не было. Руководство Мингорисполкома совместно с главным управлением торговли и услуг предложили организовать аукционы и посмотреть, насколько они будут эффективны. Сделано это для того, чтобы упорядочить систему размещения елочных базаров в столице, выработать единый подход и прозрачность самого процесса распределения площадок. Такая инициатива будет внедряться впервые", - пояснил Тихон Чашейко.

Администрации каждого района столицы сформировали списки площадок и передали их Минскому городскому центру недвижимости. В общем перечне зарегистрировано 92 площадки (с адресами можно ознакомиться на сайте учреждения). Определены стартовые цены для каждой из площадок - стоимость, как правило, напрямую зависит от площади арендуемой территории, а также от других факторов. Самые бюджетные стартовые цены предлагает Партизанский (от Br25 до Br63,38) и Заводской (все по Br67,60) районы. Самая высокая начальная стоимость территорий под елочные базары достигает Br211,25.

Площадки под елочные базары будут предоставляться с 22 по 31 декабря. Аукцион пройдет 3 декабря. Договор с юридическими и физическими лицами будет заключаться на три года. Победители аукционов на протяжении этого времени смогут продавать елки на отведенных площадках. Обязательное условие аренды - наличие ограждения в виде деревянного штакетника высотой 1,2 м зеленого цвета. После завершения елочного базара торговцы должны привести площадку в первоначальное состояние.

Учитывая, что это первый аукцион, Минский городской центр недвижимости будет отслеживать спрос и предложение на подобные объекты в этом сезоне. Если администрации районов посчитают, что таких площадок мало, к следующему сезону сформируют дополнительные и примерно в аналогичный период будет проведен еще один аукцион. "При этом право размещать продукцию сохранится за победителями этого года. Хотелось бы, чтобы они были заинтересованы проводить не просто елочный базар, а мини-ярмарки. Возможно, уверенность в том, что в следующем году они смогут продолжить работать на том же месте, подстегнет их к развитию этих площадок. Если подобный опыт заинтересует администрации других городов, будем рады поделиться. При этом готовы к сотрудничеству с городскими властями и открыты для предложений по организации аукционов. Возможно, такой опыт стоит применять для реализации площадок под продажу иной сезонной продукции. Это позволит решить проблему стихийных рынков в столице", - резюмировал Тихон Чашейко.-0-