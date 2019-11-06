По 1-2 бассейна в год, сады, школы, стадионы - цели инвестпрограммы Минска

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционная программа Минска в ближайшие годы будет максимально направлена на возведение социально значимых объектов. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время открытия нового бассейна в микрорайоне Шабаны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие бассейны появятся во всех районах. Раз есть очереди, значит, надо обеспечить предложение. Предыдущий бассейн в Брилевичах появился в 2017 году, этот - в 2019-м. Я считаю, что такой перерыв ни к чему. Мы должны строить в год один-два, - сказал Анатолий Сивак. - Но мы и школы теперь делаем с бассейнами. В Шабанах есть 210-я школа, которая была закрыта на реконструкцию. Сейчас документация находится на экспертизе, после этого приступим к реконструкции. И в этой школе тоже будет бассейн".

Мэр столицы подчеркнул: сейчас основная задача в том, чтобы инвестиционная программа, которая финансируется из бюджета города, в ближайшие годы была максимально направлена на социальные объекты. "У нас есть поручение по 20 детским садам и 7 школам. Нужно сделать за три года, - добавил Анатолий Сивак. - То же касается и спортивных сооружений. В районах должны быть стадионы, которые соответствуют лучшим образцам. Мы приняли соответствующее решение, есть конкретные адреса".

В здравоохранении планы не менее амбициозные. Например, в следующем году необходимо завершить корпус городского онкодиспансера (на эти цели, по словам мэра, надо Br120 млн). Инвестиционная программа и в этой сфере будет усилена.-0-