По предложениям КГК Гродненской области внесены 10 изменений в действующее законодательство

11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По предложениям КГК Гродненской области в 2019 году внесены 10 изменений в действующее законодательство, сообщил журналистам во время круглого стола председатель Комитета государственного контроля региона Анатолий Дорожко, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания КГК региона находились прежде всего вопросы использования бюджетных средств, а также распоряжения государственным имуществом.

"Практически по всем сферам проведены контрольные мероприятия, которые принесли определенные результаты. В частности, в 2019 году комитетом в регионе взыскано в бюджет почти Br30 млн и предотвращено незаконных выплат бюджетных средств на сумму около Br50 млн. По материалам комитета госконтроля возбуждено около 60 уголовных дел", - отметил Анатолий Дорожко. Он подчеркнул, что эффект от работы КГК региона почти в 19 раз превысил средства, затраченные на его содержание.

"Однако в своей работе мы ориентируемся на то, чтобы предотвратить нарушение, а не применять потом штрафные санкции. В этом плане большое внимание уделено проведению аудитов, мониторингов эффективности. Во главе угла - профилактика, направленная на искоренение причин и условий, способствующих совершению правонарушений в использовании бюджетных средств и госимущества", - рассказал Анатолий Дорожко. Он отметил, что в 2019 году по предложениям КГК региона были внесены 10 изменений в действующее законодательство, среди них, например, и те, что касаются порядка приема абитуриентов в высшие и средние учебные заведения.

Активно велась работа и по другим направлениям. В частности, по пресечению фактов необоснованного посредничества. Например, выявлена коррупционная схема поставки некачественных запчастей на одно из гродненских предприятий. Это приводило к выпуску бракованной продукции и серьезным финансовым потерям. Также в центре внимания в 2019 году был ряд вопросов в сельском хозяйстве, в том числе наведение порядка на объектах, состояние мелиорационных систем, сохранность кормов.

"Если говорить о задачах на текущий год, то они остаются неизменными - контроль выполнения поручений главы государства, использования бюджетных средств, распоряжения госимуществом, реализации госпрограмм. Ведь для многих из них текущий год - финальный", - отметил Анатолий Дорожко. Кроме того, в сфере интересов КГК региона традиционно находятся вопросы выплаты заработной платы, создания новых рабочих мест и работа с обращениями граждан.

Также в этом году внимание уделят сфере профессионально-технического образования. Проверят как состояние материально-технической базы учебных заведений, так и то, насколько востребованы сегодня готовящиеся там специалисты, соответствует ли программа подготовки требованиям сегодняшнего дня.-0-