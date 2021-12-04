Победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2021" наградили в Минске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Международного дня добровольцев в Минске наградили победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2021". Торжественная церемония чествования лучших волонтеров состоялась в ТЦ "Столица", сообщает корреспондент БЕЛТА.

До начала мероприятия для волонтеров работали интерактивные локации. Одной из них стала выставка лучших рисунков детей беженцев "Беларусь гостеприимная".

"Буквально пару дней назад волонтеры Гродненской областной организации союза молодежи провели в пункте временного размещения беженцев фестиваль детских рисунков "Беларусь гостеприимная". Конечно же, мы все понимаем, как сложно сегодня беженцам. В поисках безопасной и лучшей жизни они покинули свою страну, свои дома и встретили на границе наших соседей стальной щит и непонимание. Наверное, именно поэтому фактически каждый рисунок отражает детский крик души и передает то, о чем мечтают дети беженцев - дом, мирное небо и яркое солнце", - рассказала секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

Конкурс "Волонтер года" проходил с 3 октября по 18 ноября в три этапа: районный, областной (минский городской), республиканский финал. В нем приняли участие волонтеры из разных уголков Беларуси в трех возрастных категориях - учащаяся, студенческая, работающая молодежь, а также волонтерские отряды общественных объединений и организаций.

Победителями конкурса в номинации "Личный вклад" стали: учащаяся 11-го "Б" класса средней школы №1 города Лиды Диана Козловская, учащаяся 3-го курса Социально-гуманитарного колледжа Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Мария Лисовская, студент 6-го курса лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета Никита Споткай.

В номинации "Лучший волонтерский отряд" победили волонтерские отряды "Рука в руке" Жемчужненской средней школы Барановичского района, "Доброе сердце" факультета дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, "Вы не одни" Гомельского государственного медицинского университета, "Добряки" Местного благотворительного общественного объединения города Орша.

Лучшим в номинации "Проморолик" стал волонтерский отряд "Доброе Сердце" гимназии №8 города Витебска, представивший на конкурс проморолик "Будь добрее", а в номинации "Волонтерская песня" победила гимназия №3 города Витебска имени А.С.Пушкина с авторской песней "Сэрца свету падары". Музыку к песне написал ученик 10-го "В" класса Максим Стук, слова - педагог-организатор Елена Лукьяненко этой гимназии.

Организаторами конкурса выступили Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством образования, Республиканским волонтерским центром при поддержке областных и Минского городского исполнительных комитетов, общественных организаций и объединений.-0-