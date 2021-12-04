Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске дан старт республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество". Это совместный проект Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской республиканской пионерской организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт благотворительного проекта уже много лет является неотъемлемой частью финала конкурса "Волонтер года", который прошел сегодня в ТЦ "Столица".

По традиции о начале проекта объявили любимые всеми детьми и взрослыми сказочные персонажи Дед Мороз и его внучка Снегурочка, а забавные тигрята (символ 2022 года) пополнили ларец добрых дел подарками для Ивенецкого детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития.

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" пройдет с 4 декабря по 9 января и внесет свою лепту в республиканскую акцию "Наши дети". В центре внимания волонтеров и тимуровцев будут воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, дети с ограниченными возможностями и др.

География проекта широка и охватит все регионы страны. Всего планируется провести около 500 благотворительных мероприятий. Символом акции традиционно станут красные рукавички, которые отражают стремление детей и молодежи Беларуси окружить заботой, вниманием людей, особенно в новогодние и рождественские дни.

Организаторы подчеркивают: чудеса обязательно случаются, нужно только в них верить. Стать для кого-то волшебником может абсолютно каждый, присоединившись к добрым делам.-0-