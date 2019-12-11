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11 декабря 2019, 13:15

Почетное консульство Украины открыли в Витебске

Фото из архива
Фото из архива

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Почетное консульство Украины сегодня торжественно открыли по улице Суворова в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отметил, что открытие консульства будет способствовать развитию отношений районов Витебской области с украинскими регионами. Одно из приоритетных направлений сотрудничества - экономическая сфера.

"Работа над открытием консульства в Витебске велась около полутора лет - с моей первой поездки в город. Я тогда понял, что нам не хватает украинского присутствия в северном регионе Беларуси. Открытие консульства будет способствовать узнаванию Витебской области в украинских регионах, - отметил дипломат. - Сегодня встречался с руководством Витебщины, мы пересматриваем всю договорную базу области с нашими регионами. Во время недавнего форума в Житомире были реанимированы три соглашения с Одесской, Черкасской и Винницкой областями, которые были подписаны еще в начале 1990-х годов".

Игорь Кизим добавил, что в Украине идет децентрализация, открываются новые возможности для регионов. "Возлагаю большие надежды на почетного консула Игоря Калиниченко. Он бизнесмен, главной в его работе будет помощь в налаживании экономических отношений, чтобы украинским предпринимателям было легче создавать свое дело на Витебщине. Ждем, что и витебский бизнес пойдет в Украину", - сказал посол.

Дипломат выразил надежду, что будет активизирована работа общества украинцев в Витебске. Также консульство будет помогать в решении вопросов граждан Украины во время пребывания в Беларуси, защите их прав.

Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич пожелал, чтобы связи белорусского региона с украинскими переросли в дружеские отношения их руководителей, что даст новый импульс двустороннему сотрудничеству. "В Витебске сегодня достаточно теплая погода для декабря. Уверен, что и отношения между нашими странами будут такими же. Мы можем общаться на родных языках и понимать друг друга, все это скрепляет взаимодействие в экономике, социальной сфере", - сказал он.

Первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич подчеркнул, что после открытия консульств зарубежных стран в Витебске (например, Латвии) работа выходит на новый уровень. "Она активизируется по любым направлениям - экономическим, культурным, гуманитарным. Думаю, что и украинское представительство в нашем городе будет этому способствовать", - отметил он.

За январь-октябрь товарооборот Витебской области с Украиной составил $264,2 млн, в том числе экспорт - $196,9 млн. Существенно увеличился объем поставок в Сумскую (рост в 9 раз), Одесскую (в 4,5) и Львовскую (в 2) области. Наибольшая доля в товарообороте с Украиной принадлежит Киеву, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областям.-0-

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