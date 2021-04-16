Почти 10 тыс. деревьев высадили в Минске во время весеннего месячника по озеленению

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время весеннего месячника по уборке, озеленению и благоустройству в Минске высадили 9,8 тыс. деревьев. Об этом сегодня рассказал генеральный директор "Минскзеленстроя" Игорь Кушнеревич на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время весеннего месячника по уборке, озеленению и благоустройству территорий в Минске высажено 9,8 тыс. деревьев и 18,5 тыс. кустарников, - рассказал Игорь Кушнеревич. - Больше всего новых деревьев появилось в Заводском районе, кустарников - в Центральном. В основном деревья высаживались в качестве компенсационных посадок вдоль улиц и транспортных магистралей".

Активно участвовали в озеленении предприятия, общественные организации и жители города. Проведено 14 акций по созданию зеленых насаждений, во время которых новые аллеи в Минске появились по улицам Ленина, Широкой, Пташука, Есенина, Солтыса, в парке Писателей, сквере рядом с гостиницей "Планета" и других местах.

Озеленялись и дворы по проекту "Зеленый двор вместе". На 16 апреля на дворовых территориях высажено 7 тыс. деревьев и 3 тыс. кустарников. Работы в этом направлении продолжаются.

Всего с начала года в Минске высажено более 18 тыс. деревьев и почти 19 тыс. кустарников.

Как отметил Игорь Кушнеревич, во время республиканского субботника 17 апреля в столице планируется очистить поймы водных объектов от мусора, дикорастущей поросли, сухих и ветровальных деревьев. Будут ремонтировать и окрашивать малые архитектурные формы при отсутствии осадков, восстанавливать газоны, сажать деревья и кустарники. В целом планируется убрать около 250 га территории. Для желающих поучаствовать предприятие подготовит достаточно инвентаря и посадочного материала.-0-

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