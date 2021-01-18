Почти 120 тыс. т вторсырья заготовили в Гомельской области в 2020 году

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2020 году заготовили 119,2 тыс. т вторичного сырья, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС облисполкома Дмитрий Рутковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Отходов бумаги и картона в регионе собрали 50,4 тыс. т, стекла - 35,7, полимерных отходов - более 18, изношенных шин - 7,5, отработанных масел - 2,9, отходов электрического и электронного оборудования - 4,5 тыс. т.

"В целом доведенное задание по сбору и заготовке ВМР в 2020 году в Гомельской области выполнено в полном объеме. Тем не менее ряд районов не достигли уровня прошлого года как в целом по сбору ВМР, так и по отдельным видам", - обратил внимание Дмитрий Рутковский. В числе тех, кому следует активизировать работу по заготовке вторсырья, он назвал Ветковский, Добрушский, Ельский, Житковичский, Наровлянский, Рогачевский, Светлогорский, Хойникский районы.

Госзаказ по сдаче ВМР в минувшем году регион выполнил на 106,2%.

Дмитрий Рутковский отметил, что готовится решение о задачах на 2021 год.-0-