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02 марта 2021, 10:56

Почти 2,3 тыс. медработников Минска уже привиты от коронавируса

Фото из архива
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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице вакциной "Спутник V" уже привиты почти 2,3 тыс. медицинских работников. Об этом рассказала сегодня заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко на семинаре городского Центра здоровья для специалистов по ЗОЖ учреждений здравоохранения Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот постоянно действующий семинар состоялся впервые после годового перерыва. На повестке дня - вакцинация от COVID-19 в Беларуси: на семинаре кампания вакцинации объективно рассмотрена и проанализирована специалистами центра.

Эпидситуация по COVID-19 в мире такова, что на 1 марта заболели уже более 113 млн человек, более 2,5 млн умерли. И за последние семь недель Всемирная организация здравоохранения отмечает рост заболеваемости в шести регионах мира. Это говорит о том, что расслабляться рано. Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 288 267 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 1 марта). Выздоровел 278 661 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Екатерина Хомченко отметила, что в Минске были разработаны планы мероприятий по предупреждению распространения вируса, один из важных блоков в которых - вакцинация. Ее тактика такова, что сначала прививают группы риска (медицинские, социальные работники, педагоги), охват которых должен быть не менее 75%. На втором этапе будут прививать людей старше 61 года, которые имеют риск развития осложнений от перенесенного заболевания, затем работников организаций, отвечающих за жизнеобеспечение Минска, потом все остальное население - всего не менее 60%. Дети до 18 лет не вакцинируются, а предельной возрастной планки нет. Созданы все условия, чтобы вакцина была доступной - процедура в Беларуси бесплатна. В то время как более чем в 130 странах вакцинация вообще недоступна для населения.

"Все поликлиники Минска готовы к проведению кампании. Закуплено холодильное оборудование, проведена поверка морозильного оборудования, датчиков температурного режима, хладоэлементов и хладосумок на замораживание. То есть произошла перестройка ряда функциональных особенностей медучреждений", - добавила Екатерина Хомченко.

Специалист подробно рассказала о самой комбинированной векторной двухкомпонентной вакцине "Гам-Ковид-Вак" (известной как "Спутник V"). Она вводится внутримышечно в два этапа с интервалом в три недели. Екатерина Хомченко подчеркнула, что бесплатная вакцинация вопреки бытующему среди населения предубеждению не означает, что препарат плохой. Вакцина зарегистрирована более чем в 30 странах. Ее эффективность - 91,6%.

"На сегодняшний день идет вакцинация медицинских работников. Более 2285 сотрудников уже провакцинировали, сейчас завершают ввод второго компонента", - сказала представитель санэпидслужбы. По рекомендации Минздрава, вакцинацию можно проводить через 3-6 месяцев после перенесенной инфекции. Но в каждом отдельном случае надо смотреть, в какой форме человек перенес болезнь и готов ли он к вакцинации. Перед этим пациент проходит осмотр, и медицинский работник решает, можно ли проводить процедуру. Это значит, что к вакцинации нужно готовиться и следить за состоянием своего здоровья. Есть и некоторые противопоказания к проведению прививки.

По словам Екатерины Хомченко, возможны различные реакции после вакцинации. Это болезненность в месте инъекции, недомогания, незначительное повышение температуры тела, головная боль. Эти реакции могут развиться в первые-вторые сутки после вакцинации и исчезнуть в течение последующих трех дней. Я лично уже вакцинирована двумя дозами "Гам-Ковид-Вак". На первую дозу был легкий озноб, на вторую дозу было кратковременное повышение температуры. Но за сутки все симптомы исчезли", - поделилась она.

Тяжелых осложнений ни у кого из привитых в Минске не зафиксировано. Но при этом следует продолжать соблюдать остальные меры профилактики. Это масочный режим, социальное дистанцирование, соблюдение респираторного этикета, гигиена рук, ограничение к посещению массовых мероприятий. Максимально часто надо проветривать помещения, проводить влажную уборку, обрабатывать антисептиком руки, поверхности мебели, предметов, которых часто касаемся. Чем больше слоев защиты (соблюдаемых мер), тем выше шансы защититься от инфекции.

Все предпринимаемые меры дали дополнительный положительный эффект: в 2020 году меньше минчан страдали от инфекционных заболеваний. На сегодняшний день в столице заболеваемость ОРВИ характеризуется низкой интенсивностью, 63% заболевших - дети. Согласно данным лабораторных исследований, циркулирует больше всего аденовирусов, вирусов парагриппа, гриппа А и В у непривитых горожан.

Кстати, в Минске сейчас запущено исследование под эгидой Всемирной организации здравоохранения по изучению популяционного иммунитета. В нем поучаствуют порядка 1 тыс. человек, в том числе более 600 работников организаций здравоохранения. На базе каждой центральной районной поликлиники любой желающий (не важно, болел ли COVID-19, есть ли антитела) может заполниить анкету и сдать кровь. Забор делается трижды: до 5 марта, затем в июне и сентябре.-0-

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