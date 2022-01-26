Почти 400 учащихся Могилевской области соберут региональные соревнования "Снежный снайпер"

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 участников соберет в Чаусах региональный этап соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. Лучшие из лучших войдут в состав сборной Могилевской области и выступят в республиканском финале, рассказал БЕЛТА директор областного учебно-методического центра физического воспитания населения Евгений Белоусов.

"Соревнования пройдут с 26 по 28 января на базе СДЮШОР Чаусского района, - уточнил Евгений Белоусов. - Учащиеся будут состязаться в трех возрастных группах: младшей (2011-2012 годов рождения), средней (2009-2010) и старшей (2007-2008). К участию в соревнованиях допускаются только учащиеся учреждений общего среднего образования, а не воспитанники учебно-спортивных учреждений. Наша задача - отобрать талантливых и способных ребят, которые в перспективе смогут добиться высоких результатов в этом виде спорта. Кто знает, возможно, из таких стартов вырастет вторая Динара Алимбекова".

За право представлять регион в республиканском финале будут бороться почти 400 участников в составе 23 команд.

"Самые юные биатлонисты, представители младшей возрастной группы, пробегут 1,8 км, норматив средней группы - 2,4 км, старшей - 3 км, - пояснил директор центра. - Это смешанные эстафеты. Спринтерские гонки - это 3 круга по 600 м, 800 м и 1 км для каждой возрастной группы соответственно и 2 огневых рубежа. Нагрузка распределена в зависимости от возраста участников".

Дети побегут на дистанции без оружия: пневматические винтовки будут находиться непосредственно на стрельбище, где спортивный снаряд заряжается представителем команды. Это сделано в целях безопасности, ведь на старты выйдут не профессиональные спортсмены, а любители биатлона. Как настоящие спортсмены малокалиберную винтовку возьмут в руки те, кто приедет 7-13 февраля вместе со сборной региона на республиканский этап в Раубичи и пройдет учебно-тренировочный сбор по подготовке к соревнованиям.

"Снежный снайпер" дает детям и подросткам очень хороший и правильный жизненный посыл - активно заниматься спортом, - заключил Евгений Белоусов. - Белорусские дети имеют очень большой спектр возможностей: могут ходить в любые спортивные секции и укреплять свое здоровье, а могут выбрать для себя определенный вид спорта и заниматься им профессионально. Такие соревнования для них - прекрасный стимул начать тренироваться, а также воспитывать характер и целеустремленность. Поездка на республиканский этап становится для них настоящим праздником".

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба проводятся с 2007 года. С этого времени они стали одним из самых масштабных и успешных проектов, заняв лидирующую позицию по массовости среди подобных турниров. Юные спортсмены сначала выходят на старты в рамках школьных, районных и областных этапов, а затем самые меткие и быстрые борются за награды в республиканском финале. Помимо заветных кубков, медалей и дипломов, каждый финалист получает целый комплект разнообразной сувенирной продукции, а также всю необходимую спортивную форму для дальнейшего занятия любимым видом спорта. Продемонстрировавшие самые высокие результаты становятся потенциальными кандидатами на зачисление в специализированные учебно-спортивные учреждения и в перспективе - национальную сборную страны по биатлону.-0-