Почти 50 катков на открытом воздухе появится в Могилеве

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16 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 50 катков для массового катания на открытом воздухе появится в Могилеве. Работы по их подготовке уже подходят к концу, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома Дмитрий Латенков.
"Для массового катания на открытом воздухе готовят 46 ледовых арен и хоккейных площадок, - сказал Дмитрий Латенков. - Кроме этого, в Могилеве будут работать три больших катка на стадионе "Спартак", на роликодроме стадиона "Торпедо" и на "Космос-корте" в Печерском лесопарке".
На крупных ледовых площадках будет организован прокат коньков. Каток на стадионе "Спартак" начнет работать 17 января. Катки у стадиона "Торпедо" и на "Космос-корте" заработают 19 января.-0-