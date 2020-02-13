Почти 50 золотых свадеб торжественно отметили в Гомельской области в 2019 году

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в минувшем году в отделах загс региона провели почти 50 торжественных юбилеев золотых свадеб. Такая информация озвучена сегодня на коллегии главного управления юстиции Гомельского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жители региона охотно отмечают золотые, серебряные, другие свадьбы", - отметил начальник главного управления юстиции облисполкома Александр Ткачев. Так, в прошлом году в области провели 47 торжественных обрядов золотых свадеб, 70 - серебряных.

Всего в минувшем году загсы региона составили более 46 тыс. записей актов гражданского состояния, из них более 9 тыс. - о заключении брака. При этом 63% пар это событие отметили в торжественной обстановке.

Заведующая сектором архива органов, регистрирующих акты гражданского состояния, главного управления юстиции Елена Бондарь подчеркнула, что большинство молодоженов в минувшем году были в возрасте до 31 года (5 179 женихов и 5 806 невест). Немалый процент пришелся и на категорию от 31 до 35 лет. "В то же время жители региона доказывают, что любви все возрасты покорны. В 2019-м регистрировались пары, в которых жениху и невесте было более 60 лет", - добавила заведующий сектором. Таких женихов было 220, невест - 149.

"В целом количество заключений браков в регионе увеличивается, 2019 год не стал исключением. Если говорить о расторжении браков, то, к сожалению, мы также констатируем рост. Однако их процент роста значительно ниже темпа роста заключения браков", - отметил Александр Ткачев.

Всего в регионе 26 отделов загс, в прошлом году в них работали 44 специалиста. "По нагрузке отделы Гомельской области на втором месте после Минска", - подчеркнул Александр Ткачев. На коллегии определили ориентиры деятельности загсов на 2020 год, подвели итоги 2019-го. Так, работа Калинковичского отдела была признана лучшей.-0-