Почти 650 кг рыбы выпустили в пруд Даниловичи в Дзержинском районе

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов зарыбило карпом, толстолобиком и белым амуром пруд Даниловичи в Дзержинском районе Минской области, сообщили БЕЛТА в БООР.
"В пруд Даниловичи вселено 214 кг белого амура (710 особей), 230 кг карпа (1,15 тыс.) и 203 кг толстолобика (580)", - рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
В ноябре также были зарыблены озера и водохранилища в Могилевской, Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областях.
Такие мероприятия направлены на улучшение видового состава ихтиофауны водоемов, повышение их рекреационной значимости. Зарыбление проводится за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов БООР.-0-