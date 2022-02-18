Почти 80% безработных Гродненской области были трудоустроены в течение 2021 года

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти 80% граждан, обратившихся в службу занятости Гродненской области за 2021 год, были трудоустроены. И это выше на 3 процентных пункта аналогичного показателя предыдущего года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Ольга Седельник.

В течение 2021 года за содействием в поиске работы в органы по труду, занятости и социальной защите области обратились 22,3 тыс. человек, из которых 10 тыс. получили статус безработных. При содействии специалистов службы занятости трудоустроены 18,3 тыс. граждан, в том числе 7,8 тыс. безработных.

"В целях расширения возможностей занятости граждан с инвалидностью семи организациям профинансированы и компенсированы затраты за приобретение оборудования на создание 28 новых рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В 77 организациях организована адаптация к трудовой деятельности 112 безработных с компенсацией затрат нанимателям по оплате их труда", - отметила Ольга Седельник.

В течение 2021 года для повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда профильными службами велась работа по организации профессионального обучения. Его прошли 429 человек. По заявкам нанимателей, а также под организацию самозанятости обучение прошли 75,5% от общего числа направленных на профессиональную подготовку, переподготовку безработных. 188 безработных воспользовались государственной поддержкой и получили субсидии для организации предпринимательской и ремесленной деятельности.

Работа по защите от безработицы и содействию в трудоустройстве в Гродненской области ведется в рамках Государственной программы "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы. "Благодаря принимавшимся мерам, направленным на решение вопросов занятости населения, обеспечено сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году не изменился и на 1 января 2022 года составил 0,2% от численности рабочей силы", - резюмировала Ольга Седельник.-0-