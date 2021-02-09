Почти Br1 млн взыскано с участников уличных протестов за ущерб, нанесенный городским службам Минска

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br1 млн взыскано с участников уличных протестов за ущерб, который они нанесли своими действиями городу Минску. Об этом сообщил журналистам председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Общая сумма ущерба, оцененная городскими службами Минска, составила, по данным мэра, Br1 млн 250 тыс. "На сегодня взыскано Br980 тыс., и эта работа продолжается. Те люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, - они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы, которые выставлены со стороны коммунальных служб Минска", - рассказал Владимир Кухарев.

Он считает, что применение мер административной и уголовной ответственности в отношении участников уличных протестов объяснит им неправомерность подобных действий, и они в дальнейшем будут относиться более ответственно к своему поведению. "То, что сделано в Минске, - это труд миллионов людей, которые здесь проживают, заботятся, многое делают для того, чтобы Минск всегда был чистым, уютным, красивым, комфортным для проживания и для гостей столицы. Те, кто своими деструктивными действиями разрушают сделанное, - это, конечно, их характеризует как людей безответственных, которые к городу и его жизнедеятельности относятся очень отрицательно", - отметил мэр.

"Мы примем самые серьезные меры, чтобы в дальнейшем у нас таких случаев больше не было, и сделаем все, чтобы город оставался комфортным, уютным и удобным для жителей и гостей столицы", - подчеркнул Владимир Кухарев.-0-