Почти половина жителей Брестской области привились от коронавируса

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти каждый второй житель Брестской области сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением иммунопрофилактики областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Карпович.

Первым компонентом привились более 647 тыс. человек - это 48,8% жителей юго-западного региона. Обе дозы получили, то есть прошли полный курс вакцинации, более 463 тыс. человек (34,9% населения области). Бустерную прививку от коронавируса сделали почти 18,6 тыс. жителей. "У нас есть на выбор препараты "Спутник V", "КовиВак", Vero Cell. "Спутник Лайт" используем для бустерной вакцинации и для вакцинации переболевших", - рассказала Светлана Карпович.

Параллельно в регионе завершается кампания по иммунизации против гриппа. Прививку от этого вируса, как и было намечено для формирования коллективного иммунитета, получили почти 40% жителей области - около 525 тыс. человек. "Мы готовы к эпидсезону. Пока в области регистрируются единичные случаи заражения гриппом, - отметила завотделением иммунопрофилактики. - В этом году будут циркулировать два эпидзначимых возбудителя - грипп и коронавирус. Мы рекомендуем сделать прививку: однозначно против коронавирусной инфекции, также осталось немного вакцины против гриппа".

В период праздников санслужбы призывают людей не пренебрегать мерами безопасности. Специалисты рекомендуют соблюдать респираторный этикет и социальную дистанцию, использовать индивидуальные средства защиты. "Ну и обязательно нужно сделать прививки", - добавила Светлана Карпович.-0-