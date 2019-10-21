Почти половина жителей Гомельской области уже приняли участие в переписи

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В переписи населения уже приняли участие 48,8% жителей Гомельской области. Такую информацию, по данным на 20 октября, озвучил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник главного статистического управления Гомельской области Вячеслав Перников, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник управления отметил, что 18 октября завершился этап переписи через интернет и мобильные переписные участки в организациях и предприятиях, а также в специализированных и закрытых организациях. "В Гомельской области способ переписи по интернету использовали 233 858 человек, или 16,6% от общей численности населения", - проинформировал он. Наибольшую активность в онлайн-переписи проявили жители Чечерского (35,5%), Брагинского (28%), Наровлянского (27,9%) районов.

Во время интернет-переписи Белстат ежедневно проводил розыгрыш смартфонов среди участников кампании. Два приза выиграли жители Гомельской области - из Мозыря и Гомеля.

Вячеслав Перников напомнил, что сегодня по адресам респондентов, еще не принявших участие в кампании, пойдут переписчики. В этой связи в число главных вопросов выходит обеспечение работниками органов внутренних дел безопасности переписчиков.

Продолжают работу и стационарные переписные участки. Сообщить необходимые сведения о себе на них жители региона могут, выбрав удобное для себя время. В городах участки работают с 9.00 до 20.00, в сельских населенных пунктах - с 9.00 до 19.00.

Как сообщалось, для координации работ по подготовке и проведению переписи населения в регионе создана временная областная комиссия по содействию переписи. Всего в Гомельской области к проведению переписи населения привлекаются 1 840 человек, в том числе в Гомеле 598.-0-