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17 октября 2019, 13:01

Почти треть жителей Брестской области прошли интернет-перепись

Брестчане. Фото из архива
Брестчане. Фото из архива
Новости темы "Перепись населения - 2019"
Ежедневно в переписи принимают участие до 300 тыс. человек
Более 1 млн белорусов приняли участие в переписи населения по интернету

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области интернет-перепись прошли 32,6% жителей, сообщила сегодня журналистам начальник Главного статистического управления области Ольга Вилавская, передает корреспондент БЕЛТА.

"На утро 17 октября всего в Брестской области переписались 569 тыс. человек - примерно 40% населения. Через интернет переписались 32,6%. По Бресту в переписи приняли участие свыше 99 тыс. жителей, из них через интернет - более 60%", - отметила начальник управления.

По ее словам, в последние дни интернет-перепись вновь активизировалась. "Осталось два дня: переписаться онлайн можно до 24 часов 18 октября. Люди, наверное, понимают, что надо успеть вскочить в последний вагон. Думаю, что в эти два дня, как и 4-5 октября, активность тоже будет довольно высокая", - отметила Ольга Вилавская.

Для популяризации онлайн-переписи Белстат ежедневно проводит розыгрыш смартфонов среди участников кампании. Из 15 разыгранных призов три достались жителям Брестской области. Сегодня удача улыбнулась работнику филиала Беларусбанка Сергею Мемстаку. Вручая брестчанину телефон, Ольга Вилавская поздравила его с выигрышем и поблагодарила за активную гражданскую позицию.

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Фото газеты "Заря"

"Я человек занятой. После работы на даче могу задержаться, поздно домой приезжаю. Не хотелось бы, чтобы переписчики стояли под дверью - у них ведь тоже семьи. Поэтому я решил зарегистрироваться и переписаться в интернете - просто и доступно", - рассказал журналистам Сергей Мемстак.

По словам счастливого обладателя нового смартфона, он вначале не поверил сообщениям о выигрыше. "У меня сын мечтает о телефоне. Он учится в кадетском классе. Завтра у него будет посвящение, и как раз ему будет хороший подарок", - поделился планами брестчанин.

Перепись в Беларуси проходит с 4 по 30 октября. На протяжении всего периода кампании переписные листы можно заполнить на стационарных участках. С 21 октября по квартирам и домам белорусов, которые не воспользовались возможностью переписаться самостоятельно, начнут ходить переписчики.-0-

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