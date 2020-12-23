Под звуки вальса и полонеза - областной новогодний бал собрал талантливую молодежь в Гомеле

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй областной новогодний бал собрал сегодня в Гомеле лучших представителей учреждений общего среднего и профессионального образования региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Начало традиции проводить бал для талантливой молодежи области было положено в 2019 году. В нынешнем году в импровизированном бальном зале общественно-культурного центра закружились в танцах 40 пар.

Дебютанткой светского раута стала десятиклассница Лельчицкой школы №2, призер олимпиады по белорусскому языку, литературных конкурсов Диана Кравченя. "Глядя на девушек в платьях в пол, кавалеров в строгих костюмах, слушая музыку прошлых столетий, как будто переносишься в минувшие века. Приятно прочувствовать такую атмосферу, хотя в то же время и очень волнительно", - поделилась девушка. Она рассказала, что поездке на бал предшествовали репетиции в своей школе. Долго выбирали и платье. Сначала думали взять напрокат, но потом решили, что нужно свое, которое будет долгие годы напоминать о ярком событии.

Ученику СШ №2 Речицы десятикласснику Ивану Близнецу нынешний год принес успехи и в учебной, и в общественной деятельности. "Было радостно получить приглашение на бал. А вот подготовка к нему была непростой - я не танцор. Сложнее всего давалась полька. Но все отрепетировали, выучили", - признался юноша.

С первыми звуками камерного оркестра Гомельской областной филармонии гости торжества погрузились в атмосферу XVIII-XIX веков. Распорядитель бала, танцмейстер приглашали пары на полонез, вальс, польку.

Слова поздравлений от имени председателя облисполкома Геннадия Соловья передала молодежи управляющий делами облисполкома Елена Кличковская. "Бал собрал победителей олимпиад, музыкальных, спортивных, творческих конкурсов. Своими успехами вы славите Гомельскую землю", - подчеркнула Елена Кличковская. Она пожелала ребятам и их родителям, чтобы 2021-й стал годом вдохновения для новых ярких дел, годом исполнения желаний и мечтаний.

Управляющий делами вручила награды лауреатам премии Гомельского областного исполнительного комитета.

Поздравления ребятам адресовали артисты области и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

Областной новогодний бал стал частью республиканской благотворительной акции "Наши дети".-0-

Фото Сергея Холодилина