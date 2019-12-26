Подарки от Минэнерго получили воспитанники социально-педагогического центра в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики присоединилось к благотворительной акции "Наши дети". Работники Минэнерго во главе с заместителем министра Ольгой Прудниковой вручили новогодние подарки воспитанникам Социально-педагогического центра Центрального района Минска, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь министерства Жанна Зенькевич.

"Министерство энергетики и Социально-педагогический центр Центрального района Минска дружат на протяжении 10 лет. Воспитанникам и педагогическому коллективу оказывается посильная помощь со стороны руководства и работников центрального аппарата министерства", - рассказала Жанна Зенькевич.

В этом году к новогодним и рождественским праздникам ребята получили сладкие подарки, мягкие игрушки, книги, постельные матрасы, другие необходимые в повседневной жизни вещи. Дети порадовали взрослых стихами и поделками.

"Такие встречи позволяют участникам акции "Наши дети" пообщаться с ребятами в неформальной обстановке, поделиться добротой и взамен получить самое ценное - искренние улыбки и радость в детских глазах. По сложившейся традиции к поздравлениям присоединились представители руководства УП "Мингаз" и УП "Минскоблгаз", вручив подарочные сертификаты, мягкие игрушки и сладости", - добавили в Минэнерго.

Детский социальный приют оказывает комплексную социально-педагогическую, медицинскую и психологическую помощь несовершеннолетним в сложных жизненных ситуациях. Здесь ребята живут не более 6 месяцев, а далее, если родители не изменят свой образ жизни и не докажут суду, что достойны воспитывать своего ребенка самостоятельно, ребят передают уже в детский дом или приемным родителям. На то, чтобы этого не произошло, направлены усилия центра: педагоги и психологи работают с детьми и их семьями, помогают решать проблемы. Сейчас на воспитании в социально-педагогическом центре находятся 14 детей в возрасте от 3 до 13 лет.-0-