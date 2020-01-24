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24 января 2020, 11:40

Подготовку к торжествам в Жировичском монастыре завершат к маю

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко

24 января, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Работы по подготовке объектов к празднованию 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря должны быть завершены к 1 мая. Об этом заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все подготовительные работы ведутся. Сегодня оцениваем ход строительно-монтажных работ, приведение в порядок Слонимского района, подготовки мест приема и размещения гостей. В прошлом году Слоним принимал День белорусской письменности, район хорошо подготовился, поэтому уверен, что торжества будут организованы на высоком уровне", - отметил Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что поставлена задача завершить все работы по подготовке объектов к 1 мая.

Во время заседания
Во время заседания

"Уверен, что все запланированное будет выполнено в срок и качественно. Работы идут по плану. Все они на контроле у руководства Гродненской области", - сказал вице-премьер.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий

Сейчас активно реставрируется колокольня монастыря, реконструируется братский корпус. Будет проведено благоустройство Жировичей, приведут в порядок значимые объекты населенного пункта, в том числе проведут капитальный ремонт жилья, обновят дороги, инженерные сети, обустроят стоянки для туристов. Продолжается озеленение территорий.

"Жировичский монастырь известен далеко за пределами страны. Он привлекает большое количество туристов. Важно задействовать потенциал юбилейных мероприятий для еще большей активизации туристического потока", - подчеркнул Игорь Петришенко. Он обратил внимание на то, что необходимо обеспечить на высоком уровне информационную поддержку праздничных мероприятий.

Игорь Петришенко отвечает на вопросы журналистов
Игорь Петришенко отвечает на вопросы журналистов

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко

Торжества пройдут в мае 2020 года. Их центром станет Жировичский монастырь, но предполагается, что в стороне от важного события не останутся агрогородок Жировичи, Слонимский район, Гродненская область, другие регионы страны. К юбилейным торжествам подготовлены тематические экскурсионные маршруты, в том числе виртуальные, по святыням региона, природным достопримечательностям, историческим местам.

В мае-августе 2020 года запланирована выставка икон из фондов Слонимского районного краеведческого музея имени И.И.Стабровского. В дни торжеств в Жировичах пройдут выставка редких и самодельных книг "Дакрануцца да духоўнасці", а также выставка и продажа изделий народного творчества, мастер-классы народных умельцев. Примет населенный пункт в эти дни и V Открытый фестиваль "Жыровіцкі фэст".

Кроме того, в регионе уже реализуется экскурсионно-туристический проект "Святыни земли Гродненской" с экскурсиями по православным храмам и монастырям.-0-

Фото Леонида Щеглова

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