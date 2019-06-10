Подростки с инвалидностью смогут учиться в могилевском колледже на оператора ЭВМ дистанционно

10 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. С нового учебного года Могилевский государственный экономический колледж профессионально-технического обучения приступит к реализации экспериментального проекта по дистанционному обучению лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата по специальности "Эксплуатация электронно-вычислительных машин", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Олег Баханович.

Подготовлена и утверждена программа обучения, определены специалисты, которые будут заниматься с детьми. Видеосвязь будет организована при помощи скайпа. В экспериментальную группу наберут 8 человек.

"Внедрение в образовательный процесс дистанционных технологий достаточно актуально для лиц с ограниченными возможностями и является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в обществе, - отметил Олег Баханович. - Наша главная задача - выстроить систему образования этой категории детей таким образом, чтобы она способствовала их эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности".

Срок обучения составит один год, а полученная выпускниками квалификация будет связана с производством информации и информационных услуг в учреждениях и организациях, на предприятиях различных организационно-правовых форм. Они будут уметь производить обработку и ввод информации в ЭВМ (ПЭВМ) с носителей информации и каналов связи, работать с электронными таблицами, текстовыми процессорами, графическими редакторами, выполнять работы по тестированию антивирусными программами файлов ПЭВМ, обеспечивать функционирование компьютерной системы. "Полученные у нас знания позволят ребятам трудоустроиться и работать дистанционно, быть востребованными и приносить пользу обществу", - отметила заместитель директора колледжа по учебной работе Галина Купцова.

Поскольку это пока эксперимент, то весь процесс обучения будет подвержен глубокому анализу и сравнению с очным обучением детей с ограниченными возможностями. "Не исключено, что в период реализации проекта будут вноситься корректировки в методику и процесс обучения, - сказала замдиректора. - Мы должны адаптировать систему образования к потребностям ребенка с ограниченными возможностями таким образом, чтобы получить максимальный эффект по социализации наших воспитанников".

Если опыт, полученный в могилевском колледже, будет успешным, его планируют распространить и в других образовательных учреждениях страны.-0-