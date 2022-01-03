Поезда минского метро в ночь новогодних гуляний перевезли более 37 тыс. пассажиров

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогоднюю ночь минский метрополитен и наземный транспорт обеспечили оптимальный график движения, чтобы все минчане, пожелавшие отметить праздник в городе, смогли добраться к местам гуляний и обратно домой без проблем. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор ГП "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов. Накануне Валерий Шкуратов информировал, что основную нагрузку возьмет на себя метрополитен. Столичная подземка работала до 4 утра, станции в центре города закрылись на вход в 4.15. Поезда первой и второй линии ходили с интервалом 6 минут, третьей - 10 минут. А 1 января метро начало перевозить пассажиров ровно в 5.30. "В период проведения массовых мероприятий в новогоднюю ночь метрополитен перевез более 37 тыс. пассажиров", - отметил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. Он добавил, что предприятие постаралось не только предоставить услуги по перевозке на должном уровне, но и создать новогоднее настроение. Еще в начале декабря были пущены брендированные составы на каждой линии. Некоторые вагоны оформлены в стилистике Нового года. Мишурой и шарами оформлены кабина машиниста, кабины инспекторов службы безопасности и места кассиров. А накануне в столичной подземке прогуливались Дед Мороз со Снегурочкой, с которыми пассажиры с удовольствием фотографировались, дети отгадывали загадки, читали стихи и получали подарки. По продленному графику работал и наземный транспорт. В новогоднюю ночь всех, кто приехал на конечные станции метро, дальше развезли в микрорайоны проживания троллейбусы, автобусы и трамваи. "В целом, отработали нормально, маршрутная сеть, которую мы запланировали к работе в ночь с 31 декабря на 1 января, была востребована. Люди пользовались и наземным транспортом, и метрополитеном, каких-то нареканий на количество нам или перевозчикам не поступало. Транспорта было достаточно, режимы работы удобные", - подытожил Валерий Шкуратов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!