Поезда в минском метро 20 апреля будут ходить чаще в связи с субботником

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением мероприятий республиканского субботника 20 апреля вносятся изменения в график движения поездов метро, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

С 7.00 до 9.00 интервал движения составит три минуты (в обычные субботние дни интервал больше), с 9.00 до 18.00 - пять минут.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров №231 от 10 апреля 2019 года.

Денежные средства, заработанные в этот день, будут перечислены через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком. Около 50% из них будут направлены на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-