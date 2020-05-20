Пока пожилые сидят дома, в Минске создают гайд по дружественным для них кафе

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске готовят гайд по age-friendly кафе и просят старшее поколение ответить на 12 вопросов, чтобы определить критерии дружественности и сделать заведения более доступными для людей пожилого возраста, когда эпидситуация станет безопасной. Об этом БЕЛТА сообщили в Центре активного долголетия.

Список всех age-friendly заведений будет размещен на сайте центра. Именно на его базе реализуется проект "Элегантность вне возраста", создатель которого - психолог, руководитель Центра общественной активности Минского университета третьего возраста Оксана Борисевич. Она также автор проекта "Кофе вне возраста. Дружественные кофейни и кафе Минска".

"Мы с коллегами обычно стараемся побуждать пожилых людей участвовать в общественной жизни, знакомиться с новыми людьми. Встреча с друзьями, детьми, внуками в кафе - это тоже элемент социальной активности. Конечно, в связи с ситуацией по COVID-19 мы сейчас просим пожилых людей позаботиться о себе и избегать социальных контактов. Но этот период пройдет. И, надеюсь, в дальнейшем распространение информации о доступных городских кафе и кофейнях поможет решить вопрос одиночества и социализации старшего поколения", - отметила Оксана Борисевич.

Принять участие в опросе можно на сайте центра активного долголетия до 29 мая включительно. Инициаторы проекта просят молодое поколение помочь в распространении информации о нем и в заполнении формы старшим родственникам, которые не владеют компьютером.

На основе ответов опроса будут разработаны и распространены среди предприятий общепита критерии дружественности для пожилых людей. Протестировав себя и получив положительный результат, кофейня, ресторан или кафе смогут подать заявку на включение в список age-friendly заведений.

Проект "Кофе вне возраста. Дружественные кофейни и кафе Минска" реализуется в рамках долгосрочного обучающего курса All Inclusive об инклюзивном подходе и борьбе со стереотипами.-0-