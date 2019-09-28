Показательные выступления, выставки и чествование аграриев - в Браславе пройдут "Дажынкі"

28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславе областной фестиваль-ярмарка "Дажынкі-2019" собирает тружеников села и многочисленных гостей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Организаторы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу, которая включает показательные выступления десантников, воспитанников парусной школы Браслава, сотрудников МЧС и флайбордистов. Гостей ждут выставка работ браславских художников, учреждений профессионального образования и сельскохозяйственной техники. Будут работать тематические площадки ГАИ и МЧС.
В 12.00 начнется праздничное шествие участников фестиваля-ярмарки по центральным улицам в лесопарк "Лесничевка", где разместится главная сцена. Затем состоятся открытие праздника, чествование тружеников села и концерт.
Во время подготовки к празднику в Браславе появилась реконструированная набережная озера Дривяты, после капремонта были открыты детский сад и школа, отремонтировали объекты здравоохранения, торговли, жилищного фонда, дворовых территорий. На подготовку райцентра к фестивалю потратили около Br20 млн.
В следующем году областные "Дажынкі" примет Витебск. Одним из главных объектов к будущему празднику станет Полоцкий путепровод. Планируют также открыть подземный переход на пересечении улицы П.Бровки и проспекта Строителей, новую школу в микрорайоне Билево на 1 тыс. учащихся, рассчитывают запустить мусоросортировочный завод. Огромное внимание будет уделено благоустройству центральной части города.-0-