Поклитару: в этом году на IFMC в Витебске я абсолютно счастлив

25 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Рекордным по уровню мастерства участников и качеству представленных конкурсных работ назвал XXXI Международный фестиваль современной хореографии в Витебске председатель международного жюри форума, один из самых известных в танцевальном мире хореографов Раду Поклитару, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году на фестивале в Витебске я абсолютно счастлив. Счастье для меня как для председателя жюри и зрителя отметить невероятно высокий уровень фестиваля", - сказал Раду Поклитару. По словам именитого хореографа, многие постановки произвели на него глубокое впечатление по своей идее и подаче и надолго останутся в памяти.

В любви к Витебску призналась со сцены фестиваля музыкальный и театральный критик, член экспертных советов и жюри Национальной театральной премии "Золотая маска", арт-директор международного фестиваля современного танца "На грани", председатель экспертного совета IFMC Лариса Барыкина. По ее мнению, это знаковый форум на всем постсоветском пространстве. "Сюда едут, чтобы посмотреть что-то новое, встретиться с друзьями и прикоснуться к легенде, а витебский фестиваль - это уже легенда. Сюда привозят совсем молодых танцовщиков и хореографов, чтобы они смогли ощутить ту невероятную атмосферу, за которой мы все сюда стремимся каждый год", - сказала Лариса Барыкина. Она пожелала фестивалю сохранить атмосферу высокого профессионализма и стремиться к самосовершенствованию.

Слова благодарности всем участникам, членам жюри, зрителям и организаторам высказала первый заместитель министра культуры Беларуси Наталья Карчевская. "Для меня лично особая гордость стоять на этой сцене и приветствовать всех вас, - отметила она. - В добрый путь, фестиваль! Я уверена, что мы все здесь еще увидимся".

IFMC-2018 проводился с 21 по 25 ноября. За главные призы конкурса боролись более 30 творческих коллективов и проектов из Беларуси, Армении, Германии, Италии, Украины, Китая, Кубы, Японии, Литвы, Польши и России. По единодушному решению жюри Гран-при завоевали студенты Центральной академии драмы из Пекина, представившие постановку "Взрослые игры". Насыщенную программу форума завершит сегодня спектакль "Увертюры Россини" коллектива Spellbound Contemporary Ballet (Италия), который ранее смогли увидеть минские и гомельские зрители.-0-