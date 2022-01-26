Покупка акций предприятия, маршруты транспорта: Турчин провел прием граждан в Дзержинске

26 января, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел сегодня личный прием граждан в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

Для решения личных проблем на прием к главе столичного региона записались восемь человек. Большинство граждан озвучивало сразу несколько вопросов. Разъяснения по ним и варианты их решения помимо главы области давали руководители ведомственных отделов и отраслевых организаций.

Первыми на прием пришли генеральный директор и председатель наблюдательного совета ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" Юрий Сикирицкий и Николай Яцута. Их просьба заключалась в приобретении акций ОАО "Вишневецкий-Агро" по минимальной стоимости. Они рассказали, что в течение длительного периода плотно сотрудничают с сельхозпредприятием, оказывают ему содействие в обработке земли, предоставляют посевные агрегаты. Вместе с этим непосредственно их хозяйство показало хорошие результаты по выращиванию урожая, в частности, озимой пшеницы.

"Вашу компанию знаем, но на сегодняшний день вопрос о приобретении предприятия "Вишневецкий-Агро" за 1 базовую не стоит. Это не то хозяйство, которое надо продавать за такую стоимость. При грамотном управлении оно может эффективно работать. Знаю, что там два молочных комплекса, один новый, а его возведение стоило немалых денег. Если бы говорили о разрушенном хозяйстве со старыми фермами, тогда можно было рассмотреть его приобретение по минимальной цене, но здесь ситуация иная", - сказал губернатор.

В ближайшее время будет рассчитана реальная стоимость предприятия с учетом его долгов и активов, пройдет оценка работы ЗАО "Агрокомбинат Несвижский". Исходя из полученной информации будет принято решение о целесообразности продажи ОАО "Вишневецкий-Агро". Как отметил губернатор, при его реализации оно, как и ранее, будет закреплено за Столбцовским районом.

Руководители предприятия также обратились к главе региона с проблемой обеспечения мясоперерабатывающего производства ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" сырьем и просьбой снять ограничения по выдаче в их адрес ветеринарных сертификатов. Также в ходе беседы выяснилось, что многие сельскохозяйственные предприятия задолжали ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" разные суммы. Губернатор попросил предоставить документы о данных фактах, исходя из них будут составлены графики погашения задолженности.

Жительница Дзержинска Ольга Малярчик пришла с проблемой благоустройства улицы Лесной в деревне Дворище. Ранее женщина пыталась решить вопрос на разных уровнях, однако дорога до сих пор находится в ненадлежащем виде. "Участок в ужасном состоянии, после дождей или сильных снегопадов проехать на машине невозможно. Прошлой зимой автомобиль застрял, оформляла четыре заявки на расчистку участка, их закрыли, но трактор так и не приехал. Проблема также в том, что участок не обслуживают. После горячей линии КГК привезли подсыпку, но ситуацию она особо не улучшила. Я не прошу асфальт, но хотелось бы благоустроенной дороги, потому что по ней постоянно приходится ездить с тем же ребенком", - поделилась она.

По поручению главы региона весной дорогу на улице Лесной покроют гравием и разровняют. В свою очередь председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко отметил, что недавно был утвержден новый директор ЖКХ, разработан график расчистки дорог, поэтому скоро работа по уборке снега в городе и районе будет налажена.

Местная жительница Наталья Гаврилова обратилась с вопросом об увеличении числа маршрутов городского автотранспорта. По ее словам, жители микрорайона Макавчицы утром не успевают доехать к электричкам на железнодорожный вокзал и вынуждены пользоваться услугами такси. "Город-спутник, а транспортное сообщение совершенно не развивается. Здесь много семей, большинство ездит в Минск на учебу или работу. Вместе с этим автобусов мало, транспорт опаздывает, талончики приобрести невозможно", - поделилась проблемой она.

Александр Турчин отметил, что автопарк Дзержинска работает "безобразно плохо", жалобы на него поступают постоянно. Он также поручил наладить маршруты и решить проблему с приобретением талончиков.

Олег Чарнагурский рассказал на приеме о проблемах рынка Дзержинского райпо. Это разбитые дороги на его территории, отсутствие воды после аварии, недостаток уборщиков и нюансы с охраной. По его словам, предпринимателям не разрешают выбрасывать бумагу и упаковки в специализированные контейнеры, расположенные на территории рынка, но оплату за это берут. Помимо этого, с заявителем не продлили договор аренды и лишили его торгового места.

Как пояснили председателю Миноблисполкома, гражданин был лишен торгового места за неоднократные нарушения правопорядка. Вместе с тем Александр Турчин обратил внимание на состояние торговых площадей, отметив, что они требуют благоустройства. Он поручил в ближайшее время оценить состояние рынка, привести его в порядок, создать там совет, а также рассмотреть вопрос возвращения гражданину торгового места.

Помимо этого, на приеме от жителей Дзержинска звучали просьбы рассмотреть работу председателя ЖСПК "Швейник-2006", отремонтировать жилой дом, в котором течет кровля и посыпались швы кирпичной кладки. Все вопросы были детально рассмотрены.-0-

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