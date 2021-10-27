Полесский университет проведет дни открытых дверей факультетов

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский государственный университет в октябре и ноябре проведет дни открытых дверей факультетов, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии пинского вуза Ирина Пригодич.

Для самого многочисленного факультета - экономики и финансов - день открытых дверей проведут 30 октября. В связи с эпидситуацией абитуриентов разделят на несколько групп, в которых будет по 5-7 человек. Юношам и девушкам покажут университет, в увлекательной форме познакомят с основными дисциплинами, расскажут об особенностях поступления.

А 6 ноября такие встречи проведут остальные три факультета. Например, на биотехнологическом устроят для абитуриентов квест. Представители факультета организации здорового образа жизни покажут спортивный комплекс и медицинский центр, инженерного - свои лаборатории.

"Возможности онлайн-формата ограничены. А абитуриенты и их родители хотят увидеть условия в общежитиях и базу университета. К нам, например, записались ребята из Слонима, Солигорска, - рассказала Ирина Пригодич. - В онлайн-формате будем проводить профориентацию. Предлагаем такой вариант школам, многие откликаются. Покажем ребятам видео об университете, расскажем про основные специальности и пригласим к нам".

К слову, больше половины студентов ПолесГУ - из Брестской области. Немало ребят учится из Минской, Гомельской и Гродненской областей. Всего в пинском вузе высшее образование получают около 3 тыс. человек, в том числе почти 800 первокурсников. Наряду с белорусами учатся студенты из России, Украины, Китая, Индии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана.-0-