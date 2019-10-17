Поликлинику в 17-м микрорайоне Гомеля планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Взрослое отделение поликлинического комплекса в 17-м микрорайоне Гомеля планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил сегодня председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на встрече с молодыми специалистами областного центра, отвечая на поступивший от участников вопрос, передает корреспондент БЕЛТА.

Как было отмечено, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в День города вручил мэру Петру Кириченко сертификат на крупную сумму для завершения строительства поликлиники в микрорайоне №17 города. Помимо выделенных уже средств будут изысканы и дополнительные, ведь объект включен в том числе в республиканскую инвестиционную программу.

"В следующем году мы этот объект введем", - сказал мэр. По его словам, в нынешнем году планируют завершить строительно-монтажные работы. Останется только закупка, монтаж оборудования медицинского и другого назначения. На эти цели также нужны немалые средства, отметил председатель горисполкома. "Объект очень значимый не только для микрорайона, но и для всего города. Здесь будет сконцентрировано самое современное оборудование", - добавил он. -0-