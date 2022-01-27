Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более половины жителей Могилевской области

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более половины жителей Могилевской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный государственный санитарный врач региона Светлана Нечай.

"Более 580 тыс. человек завершили первый этап вакцинации - это почти 60% населения Могилевской области. Свыше 505 тыс. человек уже завершили полной курс прививок от коронавируса - почти 53% населения региона", - сказала главный санитарный врач области.

Учитывая появление нового штамма и развитие эпидситуации, активными темпами продолжается вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет - прививку сделали порядка 6 тыс. детей.

"Жители Могилевской области активно обращаются за прививками. Люди видят разницу в клиническом течении заболевания у привитых, ревакцинированных и тех, кто не имеет защиты вакциной, - отметила Светлана Нечай. - Пользуется популярностью "Спутник Лайт" у ранее привитых и переболевших людей". Уже прошли курс ревакцинации более 45 тыс. человек.

"Наши граждане понимают, что полученная прививка позволяет более свободно перемещаться и общаться с родными. Кроме того, мы видим, что тот охват вакцинации, который сложился в регионе, позволяет регулировать уровень госпитализаций - меньше заболевших требует лечения в условиях стационара. Привитые могут находиться на амбулаторном лечении, но это не требует специальной медицинской помощи. Остается необходимость соблюдать условия самоизоляции, чтобы не допускать угрозы здоровью окружающих и близких людей", - рассказала Светлана Нечай.

В регионе в достаточном количестве имеются необходимые препаратов для всех этапов вакцинации. "Все вакцины подтвердили свою результативность. И самое главное, что у людей уже нет сомнений в необходимости вакцинации. Было достаточно времени, чтобы сравнить и проанализировать ход заболевания, и сделать выбор в пользу вакцины", - подытожила главный санитарный врач Могилевской области.-0-

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