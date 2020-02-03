3 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "Полоцк-Стекловолокно" в мае приступит к строительству нового цеха по финишной обработке тканей электроизоляционного назначения, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО Роман Близнёв.

К идее проекта "Строительство цеха по производству термохимобработанных электроизоляционных материалов для производства фольгированных диэлектриков" предприятие подошло около четырех лет назад после визита представителей компании Panasonic, посещавших "Полоцк-Стекловолокно" с аудитом. Задача проекта в том, чтобы улучшить характеристики качества выпускаемой продукции. "Наша цель - убрать с ткани замасливатель и обеспечить хорошую атгезию ткани к смолам, так как в дальнейшем планируется ее применение в производстве двухсторонних и многослойных печатных плат для различных сфер промышленности. При этом для обеспечения сверхчистой поверхности ткани будет применяться собственная разработка процесса термической очистки, отвечающая мировым достижениям, при которой уровень удаления замасливателя и шлихты будет достигать 99,95%", - подчеркнул Роман Близнёв.

Инвестпроект прошел государственную экспертизу. Стоимость основного технологического оборудования немецкой фирмы Brueckner, на которое сейчас ведется заключение контракта, составляет более 8 млн евро. Инвестиции на остальную часть проекта составят более Br40 млн (на проектирование, строительство, инженерные сети, вспомогательное оборудование и пр.). В настоящее время предприятие выбирает генерального подрядчика. Приступить к строительно-монтажным работам планируется в мае.

Мощность нового цеха составит 24 млн т стеклоткани в год. Первую продукцию намерены получить в первом полугодии 2021 года. Основная ее часть будет предназначена для реализации на экспорт. Интерес к ней уже проявили крупные компании из России, США, Австрии, Германии и других стран. Прогнозируемая годовая выручка по проекту составит $20,3 млн.

"Проект является основным на этот год, именно на нем будут сконцентрированы все наши усилия. Во многом этому будет способствовать проведенная в 2019 году масштабная реконструкция стекловаренных печей (их на предприятии семь), затраты на реконструкцию которых являются наиболее весомыми в общем ежегодном плане модернизации всего производства. Мы провели большую работу по увеличению срока их эксплуатации и производительности, получив "форточку" на ближайшие два года в плане высвобождения средств на эти цели, которые и направим на новый цех", - добавил главный инженер.

ОАО "Полоцк-Стекловолокно" выпускает стекловолокно, ровинги, стеклонити, электроизоляционные и конструкционные стеклоткани, строительные стеклоткани и стеклосетки, кремнеземные материалы и др. Ежегодный объем производства составляет 57 тыс. т стекловолокна, основная часть которого экспортируется более чем в 50 стран мира. На предприятии занято около 4 тыс. человек. -0-