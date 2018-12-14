Польская компания создаст в Сморгони производство мебели для дома

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ООО "Шинака Мебель Бел" с инвестиционным проектом по созданию многопрофильного производства мебели зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Инвестором выступила известная польская группа компаний Szynaka. Проект предусматривает создание на участке №11 СЭЗ "Гродноинвест", расположенном в Сморгони, современного производства мебели для жилых помещений. Это будут гостиные, столовые, спальни, детские комнаты, кабинеты и прочая мебель в различных ценовых категориях от экономкласса до премиум-сегмента.

"Выбор инвестиционной площадки для реализации проекта обусловлен близостью к основному поставщику сырья - также резиденту свободной экономической зоны ИООО "Кроноспан". Кооперация резидентов в рамках проекта по созданию мебельного кластера позволит увеличить степень переработки леса и выпустить конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметили в администрации СЭЗ "Гродноинвест".

Около 80% продукции нового предприятия будет поставляться на экспорт. Основными рынками сбыта станут Германия, Франция, Великобритания, США, Россия, Турция, Украина и другие страны.-0-