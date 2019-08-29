Польский инвестор заинтересован в создании мебельного производства в Поставском районе

29 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Польский инвестор прорабатывает возможность создания мебельного производства в Поставском районе на площадке обанкротившегося ОАО "Воропаевский ДОК". Об этом сообщил представитель компании-инвестора Виктор Тиханович сегодня на собрании кредиторов Воропаевского ДОК, прошедшем в экономическом суде Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

ОАО "Воропаевский ДОК" в июле 2019 года признано экономически несостоятельным, в отношении него открыто ликвидационное производство сроком на один год. Сейчас антикризисный управляющий реализует план ликвидации банкрота, в том числе организует проведение технической инвентаризации и оценку его активов, готовит имущество на продажу, за счет вырученных средств предстоит погасить долги перед кредиторами. На оборудование комбината, выставленное на торги, обратили внимание представители группы компаний Szynaka, одного из крупнейших производителей мебели Польши. В результате после изучения основной производственной площадки предприятия в Воропаево инвестор заинтересовался созданием на его базе мебельного производства.

Как пояснил Виктор Тиханович, решающими факторами в пользу Воропаевского ДОК стали хорошо сохранившееся оборудование и производственные помещения, а также наличие в горпоселке квалифицированных специалистов из числа бывших работников комбината. По его оценке, при оперативном решении организационных вопросов подготовительный период нового производства может составить не более двух месяцев, а первую продукцию созданное с участием польского инвестора предприятие сможет выпустить к началу 2020 года. "Группа компаний Szynaka имеет собственный логистический комплекс площадью около 60 тыс. кв.м, куда и будет отгружаться продукция, а далее отправляться клиентам по всему миру. Спрос на изделия из дерева есть и очень большой", - добавил Виктор Тиханович.

Воропаевский деревообрабатывающий комбинат создан на базе местного столярного производства в 1944 году. Основным видом деятельности комбината было производство мебели различного функционального назначения из массива древесины, ДСП и ДВП. На момент открытия ликвидационного производства на предприятии числилось 48 работников, в том числе 28 человек предпенсионного возраста.

Всего в реестр требований кредиторов ОАО "Воропаевский ДОК" включена задолженность на сумму более Br3,1 млн, в том числе перед Фондом соцзащиты населения и БРУСП "Белгосстрах" около Br450 тыс., более Br1,4 млн - по обязательным платежам в бюджет и перед главным финансовым управлением Витебского облисполкома. Стоимость имущества должника оценивается примерно в Br3 млн. Предприятие расположено на нескольких земельных участках в горпоселке Воропаево и деревне Мышки Поставского района. По результатам аукциона 30 июля комплекс капитальных строений в деревне Мышки почти за Br48 тыс. приобрело ЧУП "Березовый уголь", зарегистрированное в Минском районе.-0-