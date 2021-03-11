Полученные гомельскими учеными генетические данные белорусского изолята SARS-CoV-2 внесены в GenBank

11 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельского государственного медицинского университета и Института леса НАН совместно провели полногеномное секвенирование (полный генетический анализ) и аннотирование (описание) белорусского изолята вируса SARS-CoV-2. Генетические данные внесены в международную базу GenBank NCBI, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.
"Размещение результатов таких исследований в международном генном банке было сделано впервые в Беларуси", - подчеркнули в Гомельском государственном медуниверситете.
"Генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 важен для понимания эволюции нового коронавируса, оценки распространенности новых штаммов, динамики его распространения", - рассказали в вузе. По словам специалистов, подобная информация может помочь в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.-0-