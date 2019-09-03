Полумарафон проведут в Бресте в дни празднования тысячелетия города

3 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 8 сентября состоится второй легкоатлетический пробег "БрестПолуМарафон", в котором примут участие около 700 профессионалов и любителей бега. Такую информацию сегодня озвучили организаторы во время пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Для участия в забеге зарегистрировались любители спорта со всех регионов Беларуси. Проявляют интерес зарубежные гости - из России, Украины, Польши, Италии, Испании, Литвы. "Это очень хорошая идея, над которой совместно работаем. Возможно, пойдем дальше и будем проводить больше легкоатлетических забегов, - сказал начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня. - "БрестПолуМарафон" является одним из мероприятий, которое входит в большую афишу празднования тысячелетия города. В эти дни у нас пройдет также фестиваль спорта (7 сентября)".

Стартовый городок расположится на территории Гребного канала. На выбор участникам предложат преодолеть 21 км, 10 км или 5 км. Те, кто предпочтут самую длинную дистанцию, пробегут по улице Московской, проспекту Машерова, минуют Брестскую крепость и поднимутся на Западный обход, где на круге развернутся назад, направятся на Варшавское шоссе и оттуда на финиш к месту старта.

"Мы старались сохранить заложенные в первом полумарафоне традиции, попытались сделать мероприятие еще более интересным для участников. Старт на основных дистанциях состоится одновременно в 9.00. А в 12.00 начнется семейный забег, протяженность которого 800 м", - отметил один из организаторов полумарафона Алексей Иванюк.

Победители и призеры будут награждены денежными и ценными призами, в частности обладателям первых мест на дистанции 21 км обещают по Br800, на 10 км - Br500, на 5 км - Br300. Помимо этого каждому участнику вручат памятные медали с эксклюзивным дизайном.

"БрестПолуМарафон" организован при поддержке Брестских городского и областного исполкомов.-0-